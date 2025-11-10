إعلان

زيادة بنحو 100 دولار.. قفزة في أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الاثنين

كتب : دينا خالد

03:57 م 10/11/2025

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم الاثنين، أول تعاملات الأسبوع بنسبة 2.41% إلى نحو 4098 دولار للأوقية بزيادة 96.6 دولار، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وتستخدم الأوقية كوحدة قياسية لتسعير الذهب في الأسواق العالمية.
ويرتبط سعر الذهب في السوق المحلي بأسعار المعدن الأصفر في السوق العالمي، والسعر الدولار في البنوك المحلية.

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الدولار

