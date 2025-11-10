إعلان

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

12:37 م 10/11/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 10-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3613 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4645 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5420 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6194 جنيهًا للجرام.




سعر الجنيه الذهب


وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43360 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61940 جنيهات.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 192633 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو309700 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا




وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.98% إلى نحو 4080 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

