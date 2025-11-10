وزير البترول: نستهدف زيادة مساهمة التعدين إلى 5% من الناتج المحلي

كتبت- منال المصري:

قال المهندس كريم بدري وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع البتروكيماويات وسفن تغيير قوتها 22500 ألف قدم مكعب وتسييل الغاز وكل هذا يمنح قيمة مضافة للقطاعي البترول والغاز.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري ودول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع التعدين يمثل 1% من الناتج المحلي مستهدفا زيادته إلى 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات المقبلة.



وأشار بدوي إلى أن مصر تستهدف جذب فرص استثمارية في قطاع التعدين من دول الخليج بما تمتلكه من بنية تحتية قوية.



وأكد أن مصر تستهدف ان تتحول لمركز إقليمي في تصدير الغاز والبترول من خلال الاستفادة من البنية التحتية القوية للانطلاق للاسواق الاوربية.