أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين
كتب : أحمد الخطيب
10:25 ص 10/11/2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.