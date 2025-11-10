إعلان

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

10:25 ص 10/11/2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.


سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

