أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد والي

10:25 ص 01/11/2025

أسعار مواد البناء

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 1-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38129.95 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40033.74 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4003.26 جنيه.

أسعار مواد البناء الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز

