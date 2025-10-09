سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 8-10-2025.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 8-10-2025، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات، ليقفز إلى أعلى قمة قياسية جديدة، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6212 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5435 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4659 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3624 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2588 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 193198 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغت 43480 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.43% إلى نحو 4041 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.