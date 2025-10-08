إعلان

أكثر الأسهم الرابحة والخاسرة بنهاية جلسة البورصة اليوم

كتب : أمنية عاصم

05:38 م 08/10/2025

البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم صعود 5 أسهم ليتصدروا ارتفاعات اليوم بقيادة سهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ، بينما حقق 5 أسهم آخرون الهبوط الأكبر بنهاية آخر جلسة بالأسبوع الراهن.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنهاية جلسة اليوم

تصدر سهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ارتفاعات جلسة اليوم لتصعد بنسبة 7.12%، إلى 10.68 جنيه بالختام، ويليها سهم شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية لتصعد بنسبة 6.11% ، إلى 1.91 جنيه.

وجاء سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة في المركز الثالث ليصعد بنسبة 6%، ليسجل سعر السهم 13.25 جنيه، كما صعد سهم شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 5.71%، ليسجل سعر السهم 95.90 جنيه، ليأتي بعدها سهم شركة أاكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 5.21%، ليسجل سعر السهم 105.24 جنيه بالختام.

الأسهم الأكثر انخفاضًا بنهاية جلسة اليوم

تصدر سهم شركة جنوب الوادى للاسمنت انخفاضات جلسة اليوم، لينخفض بنسبة 4.69% إلى 6.91 جنيه، ويليه سهم شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – بتراجع بنسبة 4.50%، إلى 47.56 جنيه.

وهبط سهم مجموعة جى أم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 4.35%، إلى 1.54 جنيه، ويليها في الهبوط سهم شركة العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.94% إلى 250.20 جنيه، فيما حقق سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة هبوطًا بنسبة 3.77%، إلى 1.02 جنيه بالختام.

اقرأ أيضًا:

أسعار الفائدة تنخفض 6.25% منذ بداية العام.. كيف تتأثر الشركات العقارية؟

تباين أداء الأسهم الجديدة في البورصة المصرية خلال 2025.. وخبراء يفسرون الأسباب

قبل زيادة الوقود المرتقبة.. كيف تتأثر قطاعات البورصة؟

