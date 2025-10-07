تجنبا لانقطاع الخدمة.. 3 أنظمة لسداد فاتورة التليفون الأرضي



مع اقتراب مواعيد تجديد فواتير الخطوط الأرضية، تخاطب الشركة المصرية للاتصالات عملاءها لتذكيرهم بأهمية سداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.



وتتيح الشركة ثلاثة أنظمة للسداد تناسب احتياجات العملاء المختلفة، تشمل النظام الشهري، والربع سنوي، والسنوي، حيث يختلف موعد التجديد وفترة السماح في كل منها.



ويستعرض في السطور التالية تفاصيل أنظمة دفع فاتورة التليفون الأرضي:



النظام الشهري



يسدد المشترك قيمة الاشتراك بشكل شهري، ويتم إيقاف الخط الأرضي مؤقتًا في حال عدم التجديد بدءًا من اليوم التالي من تاريخ التجديد.



النظام الربع سنوي



تصدر الفاتورة كل ثلاثة أشهر، وتمنح الشركة فترة سماح مدتها ثلاثة أيام بعد الموعد المحدد للسداد.



وخلال هذه الفترة يتم تفيعل الخط في وضع استقبال المكالمات فقط، ثم يتم إيقافه مؤقتًا إذا لم يتم السداد بعد انتهاء المهلة.



النظام السنوي



يسدد المشترك قيمة الاشتراك مرة واحدة في السنة، مع منحه فترة سماح تصل إلى سبعة أيام بعد موعد السداد.



وخلال هذه المدة يكون الخط في وضع استقبال المكالمات فقط، قبل أن يتم إيقافه مؤقتًا إذا لم يتم دفع الفاتورة.



