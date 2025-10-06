كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الفلفل، والخيار البلدي، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و21 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 3 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و16 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.