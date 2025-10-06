أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة مفاجئة عصر أمس إلى مقر شركة بدرالدين للبترول بالصحراء الغربية، لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء وخطط الإنتاج بالشركة.

وعقب الزيارة، وجّه الوزير بعقد اجتماع في وقت مبكر صباح اليوم مع قيادات الشركة لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الحفر والإنتاج، والاطمئنان على تطبيق ضوابط السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، باعتباره السبيل لزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشددًا على أن المتابعة المستمرة والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة تعد ركائز أساسية لرفع كفاءة الأداء.

وأشار بدوي إلى أن أي زيادة في الإنتاج، مهما كان قدرها، تساهم مباشرة في تخفيف أعباء الاستيراد على الدولة، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المنتظمة من رؤساء الشركات لدعم فرق العمل وضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة وحماية البيئة.

وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين في مواقع الإنتاج المختلفة بقطاع البترول، مثمنًا جهودهم في تأمين إمدادات الطاقة التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد المصري واحتياجات المواطنين.

واستعرض المهندس أشرف عبدالجواد، رئيس شركة بدرالدين للبترول، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لبرامج الحفر والإنتاج والاستكشاف ضمن الموازنة الحالية لعام 2025/2026، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ والخطط المستهدفة، إلى جانب تطبيق أحدث نظم السلامة وحماية البيئة بمواقع الشركة.

وفي ختام الزيارة، وجّه الوزير باستمرار اتخاذ الإجراءات التي تضمن رفع كفاءة الأداء والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج، موجهًا الشكر لفريق عمل الشركة والعاملين بمواقعها بالصحراء الغربية.

وشارك في الزيارة المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية.