أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

كتب- أحمد الخطيب:

10:38 ص 05/10/2025

أسعار البيض

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 157.69 جنيه، بزيادة 6.09 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 158.91 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض البيض البلدي

