انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 95 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 30-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3520 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4525 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5280 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6035 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 42240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60350 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 187688 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 301750 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89% إلى نحو 3964 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.