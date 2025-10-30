سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 33 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 29-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-10-2025 وهي كالآتي:

- ىسعر الذهب عيار 24 بلغ 6018 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5265 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4513 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3510 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2507 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 187153 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.68% إلى نحو 4017 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.