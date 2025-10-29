يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6188 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6143 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5375 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4607 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43000 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.