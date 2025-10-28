ارتفعت أسعار السكر، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، بينما انخفضت أسعار المسلي الصناعي، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية:

كيلو الأرز المعبأ: 35.29 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الأرز المعبأ السائب: 27.02 جنيه، بتراجع 70 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.32 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ السائب: 53.12 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.73 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.52 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.46 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.75 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.38 جنيه، بزيادة 1.51 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.76 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.39 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.35 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.01 جنيه، بتراجع 80 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.82 جنيه، بزيادة 10.77 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.92 جنيه، بتراجع 9.57 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.68 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.26 جنيه، بتراجع 5.12 جنيه.