شعبة الاتصالات تنتقد إعادة فرض رسوم جمركية على هواتف معفاة: خطأ إداري

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن الهواتف التي تم سداد الرسوم الخاصة بها لا تواجه أي مشكلة، حتى في حال بيعها لشخص آخر.



وأضاف رمضان، أنه في حال إيقاف الهاتف يمكن لصاحبه التواصل مع خدمة العملاء التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تقوم بإعادة تشغيله دون عوائق.



وأوضح أن المشكلة الحقيقية تظهر في الهواتف التي يتم إعفاؤها من الرسوم في المطارات، حيث أنه أحيانًا تُفرض عليها الرسوم مرة أخرى بالخطأ.

وأشار رمضان إلى أنه في كثير من الأحيان إذا قدم صاحب الهاتف شكوى لتنظيم الاتصالات لا يتم إعادة تشغيل الجهاز مجددًا.



وأكد أنه ليس من المفترض أن يُعاد فرض الرسوم على الهاتف بعد أن يظهر في النظام أنه معفى منها، موضحًا أن هذه النقطة تمثل محور خلاف بين الشعبة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



وأضاف أن الشعبة تعمل حاليًا على إعداد مذكرة تفصيلية لعرض المشكلة وإيجاد حلول لها خلال الفترة المقبلة.



كانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في شهر يناير 2025 في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف المستورد، في إطار مواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.



جاء هذا القرار بعد إهدار رسوم طائلة على خزينة الدولة وشكاوى مستثمرين في مصر بمجال الهواتف المحمولة بصعوبة الاستمرار في ظل هذه المنظومة.

