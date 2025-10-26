إعلان

اتفاق بين أموك وميدور لإنتاج 350 ألف طن سولار عالي الجودة وفق المواصفات العالمية

كتب : أحمد والي

05:57 م 26/10/2025

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك

وقّعت شركتا الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) اتفاقاً مشتركاً، بحضور المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، للتعاون في إنتاج نحو 350 ألف طن من السولار عالي الجودة المطابق للمواصفات العالمية، من خلال تحسين منتج أموك وتحويله إلى منتج مطابق للمواصفات الدولية.

ووفق بيان من وزارة البترول، يهدف الاتفاق إلى زيادة الكميات الموجهة للسوق المحلي من السولار المطابق للمعايير العالمية، في إطار تعزيز التكامل بين شركات قطاع البترول وتنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعجيل بتنفيذ أنشطة تكاملية ذات جدوى اقتصادية عالية تدعم تحقيق المحاور الاستراتيجية للوزارة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

