سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:31 ص 26/10/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول تعاملات مساء السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول تعاملات مساء السبت 25-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6328 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5535 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4743 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3690 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2636 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 196753 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 4113 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

