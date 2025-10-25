استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول تعاملات مساء السبت 25-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي



استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3700 جنيه للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4757 جنيهًا للجرام.



واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5550جنيهًا للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6343 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



واستقر سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63429 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197263 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317143 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 4113 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.