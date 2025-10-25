سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا ، بمنتصف تعاملات السبت 25-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3700 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4757 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5550جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6343 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63429 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197263 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317143 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 4113 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.