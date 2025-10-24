كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدقيق، والزيت، واللحوم، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-10-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية."

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.05 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.74 جنيه، بتراجع 1.93 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.13 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.48 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.08 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.83 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 66.19 جنيه، بتراجع 92 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.82 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.43 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.34 جنيه، بزيادة 3.98 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.39 جنيه، بزيادة 1.27 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 140.24 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 275.13 جنيه، بزيادة 2.22 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.07 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.13 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.