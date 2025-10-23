خبير اقتصادي يوضح أهمية الاستثمارات الأوروبية للاقتصاد المصري

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تشهد زخمًا غير مسبوق، مؤكدًا أن أوروبا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل عززت هذه العلاقات من خلال توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات شملت برامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعليم والبحث العلمي، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أولويات التنمية في مصر.

وأشار إلى أن هذه الشراكات ستفتح الباب أمام تدفق استثمارات أوروبية كبيرة، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي طورتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتابع السيد أن مصر نجحت في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الجهود المبذولة خلال الخمس سنوات الماضية لتوطين التكنولوجيا جعلت مصر وجهة مثالية للاستثمارات الأوروبية في هذه القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية القوية في مصر أصبحت عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأوروبيين.

وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة خلال القمة ستمكن مصر من تحقيق طفرة في الاقتصاد الرقمي، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.