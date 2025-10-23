ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم



سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا، بزيادة جنيه.



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.



سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.