ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:37 ص 23/10/2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا، بزيادة جنيه.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.


سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار السمك البلطي المأكولات البحرية أسعار السمك

