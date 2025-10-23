ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا، بزيادة جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.