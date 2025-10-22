سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025 مه بداية التعاملات الصباحية، بعد انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 110 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 21-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية أخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025 وهي كالآتي:

- ىسعر الذهب عيار 24 بلغ 6372 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5575 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4779 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3717 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2655 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 198174 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.32% إلى نحو 4164 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.