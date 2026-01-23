إعلان

ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

10:05 ص 23/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 23-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4400 جنيه للجرام.


وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5655 جنيهًا للجرام.


وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6600 جنيه للجرام.


وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7545 جنيهًا للجرام.


سعر الجنيه الذهب


وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75450 جنيهًا.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234649 جنيهًا.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 377250 جنيهًا.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 4955 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد فضل
بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد فضل
برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"

