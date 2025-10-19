ارتفعت أسعار الدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية."

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.74 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.73 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.5 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.29 جنيه، بزيادة 2.62 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.6 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.66 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 64.39 جنيه، بتراجع 7.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.33 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 114.64 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 425.98 جنيه، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.59 جنيه، بتراجع 2.58 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 142.31 جنيه، بزيادة 11.19 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.09 جنيه، بزيادة 8.56 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.14 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 385.83 جنيه، بتراجع 7.73 جنيه.