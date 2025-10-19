ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان، والبرتقال البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5.5 و16.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.