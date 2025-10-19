إعلان

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:35 ص 19/10/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 156.2 جنيه، بتراجع 4.93 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 163.46 جنيهًا، بزيادة 28 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض البلدي كرتونة البيض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)