شعبة الخضروات: زيادة حتى 50 قرشا في سعر الكيلو بعد زيادة السولار

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة كبيرة.

وتابع النجيب، أن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن الزيادة في سعر الكيلو قد تتراوح بين 20 و50 قرشا.

وأضاف النجيب، أن شاحنات نقل الخضار والفاكهة تعتمد على السولار وبالتالي سترتفع تعريفة نقل البضائع.

وتابع النجيب، أن زيادة في تكلفة النقل تتراوح بين 50و100جنيه للطن، وبتقسيمها على عدد الكيلوات ستكون الزيادةطفيفة.

وأشار النجيب، إلى أن نحو أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.

وأكد النجيب، على أن دائما المتحكم في أسعار الخضروات والفاكهة هو العرض والطلب وكميات الإنتاج خلال الموسم، فإذا تراجع الإنتاج زادت الأسعار وإذا توفرت كميات كبيرة من المحصول انخفضت الأسعار.

وأشار النجيب، إلى أن محاصيل العروة الشتوية بدأت بالانتاج وهو ما سيساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 19.75 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر92.

