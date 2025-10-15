إعلان

بعد صدور قرار بمنع التصرف في أموال رجل الأعمال محمود لاشين .. ماذا نعرف عنه؟

كتب : أمنية عاصم

05:05 م 15/10/2025

رجل الأعمال محمود لاشين

كانت البورصة المصرية، أعلنت يوم الثلاثاء عن منع 47 شخصًا منها رجل الأعمال محمود لاشين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك وفقًا لما ورد في التعميم الرسمي الصادر من إدارة البورصة والموجه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.

ويشمل قرار المنع كافة الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة

وأكدت البورصة المصرية على وجوب التنفيذ الفوري للقرار، وعلى جميع شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال الامتناع عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.

ماذا نعرف عن محمود لاشين؟

يعد محمود لاشين الذي جاء اسمه ضمن القائمة، من أهم رجال الأعمال، هو ومهندس مصري بارز في مجال الاستثمار وأسواق المال، وخاصة في القطاع الطبي والرعاية الصحية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لعدة شركات.

ويمتلك استثمارات واسعة ومناصب تنفيذية في شركات مقيدة بالبورصة المصرية متخصصة في الخدمات الطبية والمختبرات.

وتشمل الشركات التى تولى بها مناصب تنفيذية مثل شركة سبيد ميديكال (Speed Medical): شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بها سابقًا، وشركة قمة المشرق الطبية : مثل تحالف المساهمين الرئيسيين بها، الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك): هو مؤسس ورئيس مجلس إدارتها.

