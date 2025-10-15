أعلنت "e& money" التابعة لأي آند مصر عن تحالف إستراتيجي رائد بالشراكة مع مجموعة كونتكت المالية لإرساء معيارًا جديدًا في قطاع التكنولوجيا المالية يهدف إلى الارتقاء بتجربة التمويل الاستهلاكي من خلال حلول تمويل مبتكرة عبر دمج الخدمات التمويلية من "كونتكت" مباشرة داخل تطبيقات الهاتف المحمول"&My e" و "e& money"، بما يمنح للعملاء تجربة رقمية متكاملة وسلسة.

حيث جاء توقيع هذه الشراكة على هامش فعاليات الدورة الـ 45 من معرض جيتكس دبي، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، لتضع هذه الخطوة أساسًا لمستقبل جديد للتمويل الرقمي في مصر والمنطقة.

يأتي هذا التعاون الاستراتيجي ليمنح عملاء "e& money" تجربة تمويل رقمية فائقة السرعة باستخدام نماذج التقييم الائتماني البديلة (alternative scoring) القائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستناد إلى جودة تحليل البيانات بما يمكن العملاء من التقديم والتعاقد على خدمات وبرامج التقسيط من "كونتكت " والحصول على موافقة فورية على الحد الائتماني خلال ثوانٍ معدودة، بخطوات سلسة وخالية من التعقيدات ولفترات سداد تصل الى 60 شهرًا.

ولا تقتصر مزايا هذه الشراكة على ذلك فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق برامج تمويلية مميزه لعملاء المحافظ والتي تمنح مستخدمي محفظة "e& money" مرونة غير مسبوقة تتيح لهم إعادة تمويل معاملاتهم السابقة.

كما يسهم هذا التعاون في تعزيز القوة الشرائية للعملاء، ويقدّم حلولًا مالية مُصمّمة خصيصًا لتمكينهم من إدارة احتياجتهم المالية والتحكم في مواردهم بفعالية أكبر، كما يجسّد التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية في السوق المصري.

وقال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" التابعة لإي آند مصر إن اليوم، ولأول مرة في المنطقة، يتم إطلاق مفهوم التمويل الاستهلاكي المدمج داخل التطبيقات الرقمية، لنقدم تجربة تمويل فورية وسلسة بالكامل مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وأَضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار النمو والتحول الكبير الذي تشهده "e& money" وبما يعكس التزامهم بدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وشمول مالي حقيقي، من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهّل الوصول إلى التمويل وتمنح العملاء حرية ومرونة أكبر في إدارة حياتهم المالية.

قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية إن هذه اللحظة المحورية تعيد رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي للخدمات المالية في المنطقة.

وأشار إلى أن رؤيتهم تتيح شرائح جديدة من المجتمع عبر حلول رقمية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يوسّع قاعدة عملائنا ويعزّز الشمول المالي.

كما يُرسّخ هذا التعاون مكانة كونتكت كمجموعة مالية رائدة تقود التحوّل الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وتُسهم في إعادة صياغة مستقبل مالي أكثر ابتكارًا في مصر والشرق الأوسط.







