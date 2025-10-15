ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والبصل، والباذنجان البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 15 جنيهات و25 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.