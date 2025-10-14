رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% بدلا من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات سابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

وأوضح صندوق النقد أن نتائج النصف الأول من عام 2025 لمر جاءت أفضل من المتوقع.

وعلى الرغم من تأثر المنطقة الأقل نسبيًا بنظام التعريفات الجمركية الأمريكي الجديد، مقارنةً بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، فإن توقعات نموها أقل تراكميًا بمقدار 0.8% لعامي 2025 و2026، نتيجةً للآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.