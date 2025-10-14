إعلان

انخفاض أسعار العدس واللحوم والجبن بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتب : أمنية عاصم

11:13 ص 14/10/2025

أسعار العدس

انخفضت أسعار العدس، واللحوم ، والجبن الابيض والرومي، والمسلي الصناعي ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.22 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.44 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.98 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.05 جنيه، بزيادة 1.81 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.97 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.84 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 63.57 جنيه، بتراجع 3.72 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.66 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 112.37 جنيه، بزيادة 1.47 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.76 جنيه، بتراجع 3.55 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.44 جنيه، بزيادة 54 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.9 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.56 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 135.76 جنيه، بتراجع 4.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.35 جنيه، بتراجع 1.46 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.76 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 99.47 جنيه، بتراجع 2.6 جنيه.

