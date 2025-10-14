انخفضت أسعار الطماطم، والبصل، والكوسة، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، بينما ارتقعت أسعار البطاطس، الكوسة، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.