النفط يرتفع مع تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ظهور مؤشرات أولية على تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز التفاؤل في الأسواق وخفف المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزما بلقاء نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير.

وأضاف أن اتصالات مكثفة أجريت بين الجانبين مطلع هذا الأسبوع وتوقع عقد المزيد من الاجتماعات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.28% إلى 63.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.27% إلى 59.65 دولار للبرميل.

وعادة ما تدعم احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أسواق النفط، إذ يتوقع المستثمرون نموا عالميا أقوى وزيادة الطلب على الوقود.

لكن المعنويات تأثرت بضوابط التصدير التي فرضتها بكين على المواد الأرضية النادرة وتهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية ووضع قيود على تصدير البرمجيات بدءا من أول نوفمبر.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولامست أدنى مستوياتها منذ مايو.

ورغم أن موجة البيع في الأسواق محدودة حاليا بسبب نبرة واشنطن وبكين الأكثر توافقا، من المتوقع أن تظل القضايا الجيوسياسية في صدارة الاهتمام.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى "إيه.إن.زد" في مذكرة "تواصل صناعة النفط التأثر بالقضايا الجيوسياسية".

وأضاف: "أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما على السفن المملوكة لجهات أمريكية بمجرد وصولها إلى شواطئها، بما في ذلك ناقلات النفط، وقد أدى ذلك إلى إلغاء عدة رحلات في اللحظات الأخيرة وارتفاع أسعار الشحن، وفقا للغد.