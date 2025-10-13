

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت ، والسكر، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، مع قفزة في أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:



