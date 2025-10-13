إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدقيق والزيت والذهب يواصل تحقيق مستويات تاريخية

كتب : أمنية عاصم

01:28 م 13/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت ، والسكر، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، مع قفزة في أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:


