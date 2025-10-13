إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

09:17 ص 13/10/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 13-10-2025، عند نفس مستواه بالتعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3643 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4684 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5465 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 6245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 43720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194219 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 312250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 4064 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

