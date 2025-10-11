سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا ، بحلول تعاملات مساء السبت 11-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3600 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4629 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5400 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61714 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 191931 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 308571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.