أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:35 ص 10/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37646 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39306.25 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3914.58 جنيه.

