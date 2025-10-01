إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 أكتوبر 2025

كتب- أحمد الخطيب:

03:50 م 01/10/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5984 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5941 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5198 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4455 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 41587 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة

