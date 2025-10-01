كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة جلسة التداول المتقلبة يوم الثلاثاء على ارتفاع، مسجلة مكاسب فصلية وشهرية، حتى مع استعداد المستثمرين لإغلاق الحكومة الأمريكية، مما قد يؤخر صدور التقارير الاقتصادية الرئيسية ويؤثر سلبًا على توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب تقرير "رويترز"، مع ترقب المستثمرين لفترة من الوقت لموجة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك ومؤشر داو جونز مكاسب للربع الثاني على التوالي.

وكما حقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مكاسبهما الشهرية الخامسة على التوالي، بينما سجل ناسداك مكاسبه الشهرية السادسة على التوالي.

وتابع التقرير، أنه مع عدم وجود أي بوادر على انتهاء الأزمة في واشنطن، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونغرس من أن إغلاق الحكومة الفيدرالية عند منتصف الليل سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، بما في ذلك إغلاق برامج مهمة لهم. وبينما كان تأثير الإغلاقات السابقة محدودًا على الأسواق.

و حذر بعض المحللين من أن هذه المرة قد تكون أكثر اضطرابًا؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع التقرير، أن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بمقدار 81.82 نقطة، أي بنسبة 0.18%، ليصل إلى 46,397.89 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق قياسي له.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.25 نقطة، أي بنسبة 0.41%، ليصل إلى 6,688.46 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 68.86 نقطة، أي بنسبة 0.31%، ليصل إلى 22,660.01 نقطة.

و خلال شهر سبتمبر، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 3.53%، محققًا أكبر مكاسبه المئوية في سبتمبر منذ عام 2010، بينما حقق خلال الربع الثالث مكاسب بنسبة 7.79%، محققًا أكبر مكاسبه في الربع الثالث منذ عام 2020.

وخلال الربع الثالث، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 11.24%، محققًا أكبر مكاسبه في الربع الثالث منذ عام 2010، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 5.22%.

وخلال هذا سبتمبر، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.61%، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.87%، محققين أكبر مكاسبهم في سبتمبر منذ عام 2019.

ومن بين القطاعات الصناعية الرئيسية الأحد عشر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات الرابحة، بزيادة 2.45%.

وانخفض مؤشر داو جونز لمتوسط النقل بنسبة 0.4%، حيث قادت شركات الطيران الانخفاضات بسبب تهديد الإغلاق الحكومي.

وحذرت مجموعة تمثل شركات الطيران الأمريكية الكبرى يوم الاثنين من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية قد يرهق قطاع الطيران الأمريكي ويبطئ الرحلات الجوية، حيث سيجبر مراقبو الحركة الجوية وضباط الأمن على العمل بدون أجر، وستتوقف وظائف أخرى.

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية أنه سيتم تسريح أكثر من 11 ألف موظف في إدارة الطيران الفيدرالية، أي ما يعادل ربع موظفيها تقريبًا، في حال توقف التمويل الحكومي عند منتصف الليل، بينما سيطلب من أكثر من 13 ألف مراقب حركة جوية الاستمرار في العمل بدون أجر حتى انتهاء الإغلاق.

و في وقت سابق من أمس الثلاثاء، حذر نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، من أن سوق العمل قد يواجه ضغوطًا في حال عدم دعم البنك المركزي، بينما قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إنها منفتحة على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير، أن عدد الأسهم الرابحة تجاوزت عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 1.27 إلى 1 في بورصة نيويورك، حيث سجل 352 ارتفاعًا جديدًا و87 انخفاضًا جديدًا.

وفي ناسداك، ارتفع 2,324 سهمًا وانخفض 2,367 سهمًا، حيث فاق عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم الرابحة بنسبة 1.02 إلى 1. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 48 أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا و4 أدنى مستوى، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 104 أعلى مستوى جديد و85 أدنى مستوى.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية أمس الثلاثاء 18.56 مليار سهم، مقارنة بمتوسط التداول المتحرك البالغ 18.38 مليار سهم خلال الجلسات العشرين الماضية.