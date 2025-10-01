صعود سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 3447 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 4432 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5170 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5909 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 41360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59090 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 183769 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 295450 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 3856 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





