ملياردير إماراتي يستثمر 20 مليار دولار بأمريكا.. ويعلق على إشادة ترامب

كتبت- أمنية عاصم:

علق رجل الأعمال والملياردير الإماراتي حسين سجواني، مؤسس داماك العقارية؛ شركة التطوير العقاري الرائدة عالمياً، ومجموعة دايكو؛ الذراع الاستثماري الخاصة به على إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس أول الثلاثاء، أنه سيستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقال في تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقا "اليوم يمثل علامة فارقة مهمة حيث نعلن عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، مما يعزز التزامنا بدفع النمو العالمي وتعزيز الشراكات الدولية ولقد كان من دواعي سروري أن أعلن عن التعاون مع الرئيس المنتخب".

وأضاف "تحت قيادته- في إشارة لترامب- يسلط الضوء على تفانينا المشترك في الابتكار والازدهار والنجاح على المدى الطويل، ويعكس هذا الاستثمار ثقتنا في السوق الأمريكية وطموحنا لخلق قيمة دائمة".

كان دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب أعلن أن حسين سجواني المستثمر الإماراتي سيضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات المزدهر في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

Today marks a significant milestone as we announce a $20 billion investment in the United States, reinforcing our commitment to driving global growth and strengthening international partnerships. It was an honor to announce and collaborate with President-elect @realDonaldTrump… pic.twitter.com/tUg5avQLUk