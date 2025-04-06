شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب.

وأشار إلى أن الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا كان يجب أن تعقبها عمليات تصحيح للأسعار، وهو ما يحدث بالفعل في الأيام الأخيرة حيث شهد سعر الذهب العالمي تراجعًا خلال اليوميين الماضيين.

وأضاف، خلال حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الأخيرة والتعريفات الجمركية الجديد كانت سببًا في حدوث ارتفاع سعر الذهب لأنه الملاذ الأمن للأفراد.

وأوضح، أن قرارات ترامب ساعدت في أسعار الذهب بنسبة 1.5%، متوقعًا أن يكون هناك المزيد من الارتفاع لأسعار الذهب خلال العام الحالي.