ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيهات للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 3120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 2667 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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