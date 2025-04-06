صناعة الملابس: رسوم ترامب الجمركية في صالحنا حتى لو طبقت على "الكويز"

كتبت- دينا كرم:

قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، "لمصراوي" إن الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر ذات آثار إيجابية على صناعات الملابس الجاهزة وتعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية.

وأوضح عبد السلام، أن هذه الآثار الإيجابية سببها وجود اتفاقية "الكويز" والتي تتيح للمنتجات المصرية –منها الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات –دخول السوق الأمريكي دون رسوم جمركية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية قوية مقارنة بدول أخرى فرضت عليها رسوم مرتفعة، مثل فيتنام والصين.

ويرى عبد السلام، أنه في حال تطبيق الرسوم على السلع التي تدخل ضمن الكويز، تظل مصر من أقل الدول التي فرضت عليها رسوم – 10% فقط – مما يعزز القدرة التنافسية للملابس الجاهزة ويزيد من جاذبيتها في السوق الأمريكي".

وأشار عبد السلام إلى أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن فيما يتعلق بتطبيق الرسوم الجديدة على سلع الكويز من عدمه، لكن حتى الآن السلع الخاضعة للاتفاقية، ومنها الملابس الجاهزة، مستثناة من القرار.

وكان متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و46% على واردات من عدة دول، في إطار ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري"، الذي يستهدف تقليص عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع شركائها.

وكان المجلس التصديري للملابس الجاهزة، كشف في تقرير سابق، عن ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.