المصرية للأوراق المالية تكشف كيف تأثرت البورصة المصرية بقرارات ترامب

كتبت- داليا الظنيني:

قال أيمن صبري، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن ما شهدته بورصات المنطقة العربية والمصرية من تقلبات جاء كرد فعل طبيعي على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أن بورصة الولايات المتحدة تقود حركة الأسواق العالمية.

وأوضح صبري، أن أي هزات تتعرض لها البورصة الأمريكية تؤثر بطبيعة الحال على الأسواق الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تأثر البورصة المصرية كان أقل من التوقعات مقارنة بباقي أسواق المنطقة، مرجعًا ذلك إلى تغير نمط الأسهم القيادية في السوق المصري، إلى جانب عدد من العوامل الداعمة الأخرى.

وأشار إلى أن بعض القطاعات المحلية مرشحة للاستفادة من فرض الرسوم الأمريكية، وعلى رأسها قطاع النسيج، الذي سجل أداءً إيجابيًا انعكس على حركة أسهمه خلال جلسة اليوم، نظرًا لما تمنحه الرسوم من ميزة تنافسية للمنتجات المصرية.

وحول التوقيت المناسب للاستثمار أو الشراء في البورصة، أوضح أن السوق يشهد حالة من التقلبات الحادة، والتغيرات قد تحدث على مدار الساعة، نتيجة السياسات الاقتصادية المفاجئة لترامب، والتي تهدف إلى تغيير قواعد الاقتصاد العالمي وفقاً لنمط مفاوضات ترامب مع الدول التي فرض عليها الرسوم.