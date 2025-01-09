سعر الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 10جنيهات، بداية تعاملات اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2504 جنيهات للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3219 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3755 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4292 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 2665 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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