20.96 مليار تمويلات عقارية في أول 10 أشهر 2024 .. من الشرائح الأكثر استفادة ؟

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة من شركات التمويل العقاري 182.4% إلى نحو 20.965 مليار جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 7.45 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023 بنسبة نمو 182.4%، وفق تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري بلغت نحو 9042 عقد خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 3964 عقد عن الفترة ذاتها من العام 2023، بنسبة نمو 128.1%.



ووفقا لبيانات التقرير استحوذت أعلى شريحة من 3 شرائح على نسبة 99.6% من إجمالي التمويلات الممنوحة لشركات التمويل العقاري خلال أول 10 أشهر من 2024.



تقسيم الشرائح

ووفقًا لشرائح الدخل الشهري - ينقسم لثلاث فئات - هم الشريحة الأولي " أقل من أو يساوي 2500 جنيه" بلغ قيمة التمويل العقاري نحو 31 مليون جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 10 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023.



والشريحة الثانية " أكبر من 2500 جنيه لـ 3500 جنيه " بلغ قيمة التمويل العقاري نحو 33 مليون جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 9.6 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023.



والشريحة الثالثة " أكبر من 3500 جنيه " بلغ قيمة التمويل العقاري نحو 20.9 مليار جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 7.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من 2023.



ووفقًا لنوع العميل – ينقسم لثلاث أنواع - العملاء العاديين بلغ قيمة التمويل العقاري نحو 4.3 مليار جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 2.37 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2023.



ومن ناحية أخرى بلغ بلغ قيمة التمويل العقاري لعملاء الصناديق نحو 145 مليون جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 29 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023.



أما عملاء محافظ مشتراة بلغ قيمة التمويل العقاري نحو 16.48 مليار جنيه عن أول 10 أشهر من 2024 مقابل 5.01 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023.







